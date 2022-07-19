Вечером оккупанты из "Градов" и артиллерии обстреляли центр Гуляйполя в Запорожской области, есть погибшие, - ОВА. ФОТО

Во вторник вечером российские оккупанты из "Градов" и артиллерии обстреляли центр г. Гуляйполе в Запорожской области, предварительно есть раненые.