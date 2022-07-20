За сутки оккупанты совершили 9 обстрелов Сумщины, два человека травмированы, - ОВА

19 июля оккупанты с территории РФ совершили девять обстрелов Сумской области.

Об этом сообщил глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий, информирует Цензор.НЕТ.

"За день россияне совершили девять обстрелов приграничных территорий и населенных пунктов Сумской области из разных видов вооружения - около 78 приходов. Обстреливали территории Белопольской, Новослободской, Хотинской, Эсманьской территориальных громад", - сообщил чиновник.

Белопольскую громаду из миномета обстреляли в 11:00 и после 12:00. Также противник в 13:00 стрелял из САУ. Продолжился минометный обстрел в 19:00. Территорию Новослободской громады враг обстреливал из ствольной артиллерии.

В Эсманьской громаде после 17:00 зафиксировано 13 взрывов (приходов, предварительно с САУ). Обстрел продолжился после 19:00.

В 12:15 в направлении Николаевской сельской территориальной громады было выпущено шесть ракет. В результате обстрела травмированы два гражданских лица и повреждено частное хозяйство.

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