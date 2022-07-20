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Ожидаю от Жолнович активного разъяснения людям нюансов социальной политики, - Зеленский

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Президент Владимир Зеленский ожидает от нового министра социальной политики Оксаны Жолнович большей активности в разъяснении людям всех нюансов государственной социальной политики.

Об этом Зеленский сказал в своем вечернем видеообращении, передает Цензор.НЕТ.

"Назначен и новый министр социальной политики Украины - Оксана Жолнович. Ожидаю от нее большей активности в разъяснении людям всех нюансов государственной социальной политики - конкретных прав людей, механизмов выплат и других возможностей, которые предоставляет государство. Также нужно ускорить осовременивание нормативной базы для социальной политики, и роль министра в этом должна быть значимой", - сказал Зеленский.

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Топ комментарии

  • 5 копійок
    Вже дванадцята ночі, а йому все не спиться. Лєнка ж у Байдена. Сходи на горшок і в люлю.
  • Брат Єрмака
    Слуги+жопа - нова "конструкція" влади в Україні
    Цікаво інше. Як таке можливе після всього - "Платформа за життя та мир" - 15? І це паскудство допущене владою і всіма колегами (чорт їм колега) депутатами. Половину України розбомблено, а колаборантська шушара Медведчука в парламенті, як сир в маслі. Чортівня якась.

    "За" призначення Жолнович проголосували 282 депутати:
    "Слуга народу" дала 209 голосів;
    Європейська солідарність - 0;
    "Батьківщина" - 0;
    "Платформа за життя та мир" - 15;
    "За майбутнє" - 13
    "Голос" - 7;
    "Довіра" - 17;
    "Відновлення України" - 11;
    Позафракційні - 10.
  • Volodymyr Volodymyr 47e311b5
    а нам яка справа до того, що ти там собі чекаєш?

    Ось правда - якого хріну ти бездар видаєш з себе розумника?

    Кожен твій крок вів країну до катастрофи, асфальтовий ти виродок
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