Ожидаю от Жолнович активного разъяснения людям нюансов социальной политики, - Зеленский

Президент Владимир Зеленский ожидает от нового министра социальной политики Оксаны Жолнович большей активности в разъяснении людям всех нюансов государственной социальной политики.

Об этом Зеленский сказал в своем вечернем видеообращении, передает Цензор.НЕТ.

"Назначен и новый министр социальной политики Украины - Оксана Жолнович. Ожидаю от нее большей активности в разъяснении людям всех нюансов государственной социальной политики - конкретных прав людей, механизмов выплат и других возможностей, которые предоставляет государство. Также нужно ускорить осовременивание нормативной базы для социальной политики, и роль министра в этом должна быть значимой", - сказал Зеленский.

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