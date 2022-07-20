ВСУ уничтожили в Херсонской области современную российскую РЛС "Подлет" (дополнено). ВИДЕО+ФОТО

При ударе по Лазурному (Херсонская область) ВСУ уничтожили сверхсовременную российскую РЛС 48Я6-К1 "Подлет".

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил в телеграмме спикер Одесской ОВА Сергей Братчук.

Братчук отметил: "Это 48Я6-К1 "Подлет" - твердотельная трехкоординатная радиолокационная станция с ФАР кругового осмотра и выявлением воздушных целей на малых и предельно малых высотах в сложной помеховой обстановке.

Данная РЛС предназначена для выдачи целеуказаний для ЗРК С-300, С-400 и т.д. В войска ПВО России поставки данных РЛС начаты в 2015 году и сегодня это как наиболее "современные" так и наименее распространенные РЛС. ВСУ продолжают отрабатывать объекты ПВО РОА. Но самое интересное то, что уничтожили ее в Херсонской области, более чем в 100 км от позиций, которые сейчас занимают ВСУ".

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РЛС могла преследовать цель "охоты" на ракеты для HIMARS, - отмечает в фейсбуке Виталий Трубников.

"Расположение этой РЛС точно на линии между Николаевом и Севастополем, возможно, указывает на то, что поставили ее туда для охоты на дальнобойные ракеты для HIMARS и M270", - пишет он.

По его словам, РЛС находилась на недостроенной базе отдыха "Чайка".

"Однако два дня назад на эту базу "Чайка", по словам местных, прилетело 2 ракеты и там все сгорело: боеприпасы, штаб, казармы оккупантов и новейшая РЛС "Подлет-К1"", - отметил Трубников.

Ранее россияне хвастались возможностями новой радиолокационной станции в пропагандистском сюжете.