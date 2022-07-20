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США передадут Украине дополнительные системы HIMARS, - Белый дом

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Белый дом на этой неделе должен объявить новый пакет военной помощи Украине.

Об этом на брифинге во вторник объявил координатор Совета по национальной безопасности США и стратегических коммуникаций Джон Кирби, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Украинскую правду.

"Мы продолжим предоставлять Украине исторические уровни помощи по безопасности. Позже на этой неделе администрация объявит о новом пакете помощи с военным оборудованием для Украины. Это будет 16-й такой пакет в поддержку Украины с начала президентства Джо Байдена", – сказал он.

Кирби уточнил, что в новый пакет помощи войдут дополнительные системы HIMARS, которые украинцы использовали очень эффективно для изменения ситуации на поле боя, а также дополнительные снаряды для реактивных систем залпового огня и артиллерии.

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Топ комментарии

  • stels400
    Це добре чим більше тим краще і головне треба закінчувати з інфою про кількість.Хай орки сруться.
  • Яр Холодний
    Ти забув про "п"яних капралів" на базах озброєння США Весь час плутають моделі ракет для "хаймерсів" У накладних вписана модель на 70 км, а вони відправляють не ту І ракети летять за сотню
  • Rechnoj skitalec
    А кількість ніхто вірну і не скаже. Цього не знаєм ні ми, ні орки. По легенді скільки-то, а там хай гадають.
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