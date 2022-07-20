Путин заявил, что российские войска отошли от Киева, чтобы создать условия для переговоров

Президент РФ Владимир Путин заявил, что россияне отошли от Киева, "чтобы создать условия для переговоров" с Украиной.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на российское издание "РБК", об этом Путин заявил на встрече в Иране.

Путин также обвинил Украину в якобы невыполнении стамбульских договоренностей, но каких конкретно не сказал. Он заявил, что поскольку в Киеве не желают придерживаться обязательств, он не встретится с Владимиром Зеленским.

"Для того чтобы создать эти условия (для переговоров), наши войска отошли из центра Украины, из Киева. Киевские власти отказались от выполнения этих соглашений, хотя они были практически достигнуты. Следовательно, конечный результат зависит, конечно, не от посредников, а от желание сторон выполнять достигнутые договоренности. Мы видим сегодня, что такого желания у киевских властей нет", - говорится в сообщении.

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