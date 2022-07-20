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Путин может угрожать ядерным оружием, чтобы остановить контрнаступление ВСУ, - ISW

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рф,зброя,ядерна
Президент РФ Владимир Путин может угрожать ядерным оружием для сдерживания украинского контрнаступления в оккупированных Херсонской, Запорожской, Донецкой и Луганской областях.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на данные аналитиков американского Института изучения войны (ISW).

"После аннексии Путин может прямо или косвенно заявить, что российская доктрина, разрешающая применение ядерного оружия для защиты российской территории, применяется к вновь присоединенным территориям. Такие действия угрожают Украине и ее партнерам ядерной атакой, если украинские контрнаступления по освобождению оккупированной Россией территории будут продолжаться", – говорится в сообщении.

В то же время, ISW отмечает, что предыдущие намеки России на готовность Москвы применить ядерное оружие оказались пустыми.

Украина и западные партнеры имеют все более узкое окно возможностей для поддержки украинского контрнаступления на оккупированные территории Украины, пока РФ не аннексирует их.

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Топ комментарии

  • Garry Grant
    Ну и ято это,как не кацапский вброс через, типа "аналитиков"? Поздно разглагольствовать про ЯО. Или средневековый ********* победит,или цивилизация.
  • Kislyi Lol
    Пффф в цьому навідь сумнівів немає,
    Вони ж там в рай зібралися, кобзона відправили попереду щоб обстановку розвідав.
  • Сергей Якимец f3ff978b
    Україна та західні партнери мають дедалі вужче вікно можливостей для підтримки українського контрнаступу на окуповані території України, поки РФ не анексує їх. Джерело:

    Сразу в унитаз
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