Путин может угрожать ядерным оружием, чтобы остановить контрнаступление ВСУ, - ISW

Президент РФ Владимир Путин может угрожать ядерным оружием для сдерживания украинского контрнаступления в оккупированных Херсонской, Запорожской, Донецкой и Луганской областях.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на данные аналитиков американского Института изучения войны (ISW).

"После аннексии Путин может прямо или косвенно заявить, что российская доктрина, разрешающая применение ядерного оружия для защиты российской территории, применяется к вновь присоединенным территориям. Такие действия угрожают Украине и ее партнерам ядерной атакой, если украинские контрнаступления по освобождению оккупированной Россией территории будут продолжаться", – говорится в сообщении.

В то же время, ISW отмечает, что предыдущие намеки России на готовность Москвы применить ядерное оружие оказались пустыми.

Украина и западные партнеры имеют все более узкое окно возможностей для поддержки украинского контрнаступления на оккупированные территории Украины, пока РФ не аннексирует их.

Также читайте: Враг пытается создать условия для наступления на Бахмут и захвата Углегорской ТЭС, - Генштаб ВСУ