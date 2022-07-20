За минувшие сутки от вражеских обстрелов в Донецкой области погибли пятеро мирных жителей, - ОВА. ИНФОГРАФИКА
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На Донетчине за прошедшие сутки, 19 июля, в результате российской агрессии погибли пятеро мирных жителей.
Об этом сообщает начальник Донецкой ОВ Павел Кириленко в Фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.
"За 19 июля россияне убили 5 мирных жителей Донетчины: 2 в Краснополье, 1 в Краматорске, 1 в Соледаре и 1 в Авдеевке. Еще 16 человек получили ранения", - написал он.
Кириленко отметил, что невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе.
Всего от 24 февраля в Донецкой области погиб 631 гражданский, ранены 1626 человек.