"Слуга народа" Безуглая обвинила главу Луганской ОВА Гайдая в плохой подготовке к обороне области

Нардеп от "Слуги народа" Марьяна Безуглая озвучила ряд обвинений в адрес главы Луганской ОВА Сергея Гайдая.

Она перечислила их в интервью "Громадському", сообщает Цензор.НЕТ.

Безуглая утверждает, что когда в апреле-мае посещала Луганщину, "там не было представителей ОВА".

"В ОВА работают более 100 человек, и на них уходит почти миллион наших с вами налогов в месяц. Если вы не готовы работать в такой обстановке в безопасности - тот же глава ОВА может сказать: "Я не готов, ухожу в отставку". Но там не было постоянно председателя ОВА, и потому страдали военные", - говорит она.

"Как так произошло, что большая территория Луганщины была захвачена с самого начала? Это коррелирует с подготовкой городов к обороне, и за это отвечает военная администрация, потому что именно она предоставляет силы, средства, ресурсы и т.д. Этот вопрос открыт и сейчас исследуется", - добавила Безуглая.

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На вопрос, считает ли она ОВА виновной в том, что россияне быстро захватили определенные населенные пункты Луганской области, Безугла ответила так: "Я считаю, что в военной администрации не была проведена работа в этом направлении. И это предмет расследований".

Нардеп говорит, что обсуждала этот вопрос с высшим военным руководством страны.