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Украинские воины уничтожили командный пункт россиян возле Антоновского моста в Херсоне, - Хлань

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himars,хімарс
Депутат Херсонского облсовета Сергей Хлань рассказал об успехах ВСУ по уничтожению российских войск возле Херсона.

В течение ночи подразделения ВСУ нанесли точные удары по командному пункту россиян и скоплению вражеских войск в районе Антоновского моста, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"За ночь ВСУ снова накрыли орков. Оккупанты горят в районе Антоновского моста. Также местные сообщают о дыме в Новой Каховке", - отметил Хлань.

По его словам, украинские защитники попали по складам оккупантов в Новой Каховке, там уничтожено немало российских систем залпового огня, в частности "Смерчей".

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Топ комментарии

  • Slava Holt
    Нехай Господь Бог береже ЗСУ
  • Amber
    Дякуємо нашим мужнім захисникам за іх дуже важку роботу і всім людям , які ім допомагають 👍🏼👍🏼👍🏼✊💪🙏🏼
  • Бенина Мама
    Уничтожение этих 2 точек превращает парашный "плацдарм" на правом берегу Днепра из полуострова в остров.
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