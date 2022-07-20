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Общие боевые потери РФ с начала войны – около 38 750 человек, 221 самолет, 188 вертолетов, 1700 танков и 3905 бронированных машин. ИНФОГРАФИКА

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Российские захватчики, ворвавшиеся на территорию Украины, продолжают нести потери. По состоянию на утро 20 июля потери личного состава противника составляют около 38 750 человек.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Генштаба ВСУ.

Как отмечается, общие боевые потери противника с 24.02 по 20.07 ориентировочно составляют:

личного состава – около 38750 (+200) человек ликвидировано,

танков - 1700 (+9) ед,

боевых бронированных машин - 3905 (+13) ед,

артиллерийских систем - 856 (+5) ед,

РСЗО - 250 (+2) ед,

средства ПВО - 113 (+0) ед,

самолетов - 221 (+1) ед,

вертолетов - 188 (+0) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 703 (+10),

крылатые ракеты – 167 (+0),

корабли /катера - 15 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн - 2775 (+8) ед,

специальная техника – 70 (+0).

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Общие боевые потери РФ с начала войны – около 38 750 человек, 221 самолет, 188 вертолетов, 1700 танков и 3905 бронированных машин 01

"Наибольшие потери противник понес на Бахмутском направлении", - сообщили в Генштабе.

Топ комментарии

  • Voc Vox
  • Анатолий Воробей 43fa9356
    Двісті двохсотих за добу, символічно. Тепер бункерне ху..йло забезпечить батьків цих ********* ладами калінами без подушок безпеки через санкції. Є надія, що і вони при ДТП відійдуть до кобздона.
  • MausMike
    Арта вродила.
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