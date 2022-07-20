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Россияне обстреляли Салтовку в Харькове из "Ураганов". Три человека погибли (дополнено). ФОТО

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В результате утреннего обстрела войсками РФ Салтовского района Харькова погибли три человека, среди них - подросток.

Об этом сообщил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, информирует Цензор.НЕТ.

"К сожалению, в результате утренних обстрелов оккупантами Салтовского района Харькова погибли 3 человека, среди них мальчик 13 лет, мужчина и женщина. Женщина 72 лет получила ранения", - написал он.

Позже в ГСЧС уточнили, что раненых - двое: 15-летняя сестра погибшего и 72-летняя женщина.

По данным начальника Следственного управления Нацполиции области Сергея Болвинова, Россия обстреляла Салтовку из "Ураганов". "Три человека, находившиеся возле остановки общественного транспорта, погибли", - написал он.

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Россияне обстреляли Салтовку в Харькове из Ураганов. Три человека погибли (дополнено) 01

Россияне обстреляли Салтовку в Харькове из Ураганов. Три человека погибли (дополнено) 02

Россияне обстреляли Салтовку в Харькове из Ураганов. Три человека погибли (дополнено) 03

Россияне обстреляли Салтовку в Харькове из Ураганов. Три человека погибли (дополнено) 04
Россияне обстреляли Салтовку в Харькове из Ураганов. Три человека погибли (дополнено) 05

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Топ комментарии

  • Константин Кох
    Ворога треба називати своїм ім'ям. Бо це все росіяни, а не якісь міфічні орки, рашисти, ванькі, буряти та інше!
  • None None 96ddec59
    Мля, чому пишуть "росіяни" замість рашисти ???...
  • Viacheslav Eremin
    колективна відповідальність
    у 1945-му у Берліні році не було хороших та плохих німців
    в Берліні 1945-го ніхто не згадував, скільки разів були замахи на Гітлера в Берліні, скількох німців Гестапо повісила но рояльних струнах (це не речовий оборот, саме так Гестапо вбивало тих, хто був проти політики фюрера)
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