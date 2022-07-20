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Россия готова разблокировать украинское зерно, если США снимут ограничения на экспорт зерна из РФ, - Путин

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путін
Президент России Владимир Путин заявил, что его страна будет "способствовать вывозу украинского зерна", если США снимут запрет на экспорт зерна из РФ.

Об этом он заявил на пресс-конференции по итогам визита в Иран, где встречался с президентом Турции Реджепом Эрдоганом, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс.

"Сначала мы поднимали вопрос таким образом, что это должно быть запакетировано, а именно – мы будем способствовать вывозу украинского зерна, но исходим из того, что и все ограничения, связанные с возможными поставками на экспорт российского зерна, будут сняты", - заявил Путин.

Он утверждает, что имел договоренности об этом с международными организациями. "Посмотрим, что из этого выйдет в ближайшее время", – сказал Путин.

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Топ комментарии

  • Роман Кокоровець
    падло хоче торгувати краденим зерном .
  • Yakov Yakov
    путін, окурок йбаний, умови будеш ставити у себе на параші. йди нхй, *******.
  • bazil rejestrowyj
    Спочатку грабіжник залазить до нас у дім, окуповує кухню і санвузол, гвалтує дружину, вбиває дітей...
    А тепер пропонує не брати з нас оплату за туалет якщо ми не станемо викликати поліцію
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