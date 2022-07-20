Путин хочет сократить поставки газа "Северным потоком" еще вдвое, - Reuters
Об этом пише Reuters, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.
"Северный поток-1", который проходит по дну Балтийского моря в Германию, находится в центре внимания с тех пор, как 24 февраля Россия вторглась в Украину.
Трубопровод простаивает для проведения ежегодного технического обслуживания с 11 по 21 июля. Источники сообщили Reuters, что, как ожидается, Nord Stream возобновит экспорт газа в соответствии с графиком, но с уменьшенной мощностью.
В беседе с журналистами после визита в Тегеран Путин сообщил, что на "Северном потоке-1" эксплуатируются пять газоперекачивающих агрегатов Siemens Energy, а еще один агрегат вышел из строя из-за "рассыпания внутренней обшивки".
"Там работают две машины, они качают 60 млн кубометров в сутки… Если одну не вернут, будет одна, которая составляет 30 млн кубометров. "Газпром" тут при чем?", - сказал он. Путин сообщил, что еще одна газоперекачивающая турбина должна быть отправлена на ремонт 26 июля.
Путин также заявил, что "Газпром" якобы не виноват в сокращении транзитных мощностей, в том числе в закрытии Киевом одного из маршрутов через Украину в Европу. (Станция "Сохрановка" в Луганской области была захвачена российскими войсками).
Он добавил, что "Газпром" готов выполнить свои обязательства по экспорту газа.