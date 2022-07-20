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Россия просит ООН заставить Украину закрыть "Миротворец"

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миротворець
Российские власти обратились к генсеку ООН с просьбой повлиять на Украину и заставить закрыть сайт "Миротворец".

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на РосСМИ.

"Мы просим вас сделать необходимые шаги, чтобы обратить внимание украинских властей на преступную деятельность проекта "Миротворец" и заставить их закрыть его", - говорится в письме РФ генсеку ООН.

Россияне утверждают, что в базе "Миротворца" есть данные 327 несовершеннолетних. И что это якобы "несет непосредственную угрозу безопасности детей".

Центр "Миротворец" - организация и веб-сайт, собирающий и публикующий информацию о людях и организациях, действия которых, по оценке "Миротворца", "имеют явные признаки преступлений и правонарушений и направлены на подрыв государственного суверенитета и территориальной целостности Украины".

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Топ комментарии

  • Aerton
    А памятаєте як Зе мразоти намагались прикрити Миротворець? От вам відповідь хто такі Татаров, Єрмак , Піськограй і ТД. Після війни всіх під розстріл!
  • Victor Frey
    ООН занепокоїлось??? ну і х..й з ним! До сраки нам той ООН з кацапськими правами вето
  • Olga Mansika
    А Україна просить ООН вигнати кацапських маньяків з Радбезу ООН,бо їх присутність там по-перше незаконна,по-друге антиморальна(вбивці,педофіли,окупанти,мародери не можуть опікуватись світовою безпекою)
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