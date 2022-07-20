Россия просит ООН заставить Украину закрыть "Миротворец"

Российские власти обратились к генсеку ООН с просьбой повлиять на Украину и заставить закрыть сайт "Миротворец".

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на РосСМИ.

"Мы просим вас сделать необходимые шаги, чтобы обратить внимание украинских властей на преступную деятельность проекта "Миротворец" и заставить их закрыть его", - говорится в письме РФ генсеку ООН.

Россияне утверждают, что в базе "Миротворца" есть данные 327 несовершеннолетних. И что это якобы "несет непосредственную угрозу безопасности детей".

Центр "Миротворец" - организация и веб-сайт, собирающий и публикующий информацию о людях и организациях, действия которых, по оценке "Миротворца", "имеют явные признаки преступлений и правонарушений и направлены на подрыв государственного суверенитета и территориальной целостности Украины".

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