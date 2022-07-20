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Немецкий депутат раскритиковал политику Берлина: Никто не понимает, почему не дают ВСУ танки Leopard

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кізеветтер,родеріх
Задержка и недостаточно активная военная помощь Украине со стороны правительства канцлера ФРГ Олафа Шольца ведут к "потере репутации Германии в Восточной Европе".

Так считает депутат Бундестага от ХДС Родерих Кизеветтер. Свое возмущение он изложил в Twitter, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Лига.нет.

Он назвал провальным принцип Ringtausch: способ помощи Украине, по которому страна-союзница передает Украине свои тяжелые вооружения (как правило, устаревшие советского образца), а Германия компенсирует это донору поставкой современной или почти современной техники западного образца.

Депутат напомнил, что власти ФРГ обещали, что соглашения по Ringtausch с Польшей будут "завершены в кратчайшие сроки и реализованы в ближайшие несколько недель".

"Немецкое предложение после трех месяцев раздумий: 20 танков Leopard-2, поставки с апреля 2023 года поштучно ежемесячно, с октября 2023 года – по три танка ежемесячно", – написал Кизеветтер и уточнил, что Варшава за два месяца передала Украине почти 300 танков Т -72.

Исходя из такого подхода, пишет депутат, "не удивительно", что страны Восточной Европы вроде Польши ориентируются больше на США и закупают Abrams, а не Leopard: "Мы на ровном месте профукиваем создаваемое годами доверие".

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Кизеветтер написал, что "никто не понимает", почему Берлин не снабжает ВСУ бронетехникой Marder, Leopard и Fuchs, "а тратит драгоценное время на сложное и явно нерабочее Ringtausch". "Это неспособность оказать помощь Украине, потеря репутации в Восточной Европе. А еще мы наносим вред собственному народу. Какой эскалации опасается канцлер из-за передачи Fuchs и Marder?" – критикует политик ХДС.

Он напомнил, что пока ФРГ тормозит с подобными поставками, среди прочего США выделяют $100 млн на обучение украинских летчиков на американских истребителях, в Великобритании обучают украинским военным базовым навыкам, а Франция поставляет БТР VAB.

"Германия, как четвертый по величине экспортер вооружений, хочет поставить три бронированные ремонтно-эвакуационные машины... Но "на это потребуется время", – горько иронизирует Кизеветтер.

В мае он побывал в Украине. Кизеветтер уже не в первый раз критикует политику Шольца. Он говорил в мае: "Боюсь, канцлер не хочет, чтобы Украина победила".

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Топ комментарии

  • FT FT
    Просто немцам нужно обяснить, что если не дадут Укриане оружие то мы не сможем освободить к осени страну. А значит не засеем даже половину территорий зерновыми. А значит уже следуюющей весной пускай немцы встречают миллионы голодающих африканцев и арабских беженцев
  • Nov
    кто путинская 6ка? кто подсадил на газовую иглу? кто должен за это понести ответственность?
  • Саша Киев
    навпаки, всі розуміють чому)) Всі розуміють чому в Україні не ради були бачити Штаймара, чому німці на перших етапах не дозволяли навіть літакам зі зброє для України пролітати над їх територією. Чому у Меркель були дружні відносини із ху..лом.Всім ясно чому вони хочуть заробляти на російському газі..і чому німецькі високопосадовці пенсіонери працюють в газпромі...По суті всім все давно ясно
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