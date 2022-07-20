Мать погибшей девочки Лизы Ирина не будет судиться с журналистом, который опубликовал ее реакцию на смерть ребенка
Об этом сказала супруга брата Ирины Виктория Дмитришина, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Детектор медиа".
"Иринка попросила, чтобы наша семья не вмешивалась, не разбиралась и вообще оставила в покое этого мужчину. Она не хочет этих разборок, и мы это понимаем и принимаем. Поэтому по просьбе Иры никакого иска в суд от семьи не будет", - сказала она.
Ранее Виктория Дмитришина говорила, что семья будет судиться с Антоном Кудиновым, ведь он, по ее словам, без разрешения попал в палату Ирины вместе со съемочной группой телеканала RAI News 24 и записал интервью раненой женщины.
Он показал женщине видео ее погибшего ребенка, записал реакцию и короткое интервью раненой женщины и опубликовал его в Facebook. Комиссия по журналистской этике осудила действия фиксера.
Чиновница Винницкой областной военной администрации Татьяна Бондаренко заявила, что Антон Кудинов и журналисты итальянского телеканала не получили официального разрешения от ОВА, которое является обязательным для посещения больниц во время действия военного положения. Сам Кудинов утверждал, что интервьюировать Ирину Дмитриеву разрешил "дежурный врач", и что он якобы имел "письменное разрешение" от матери Ирины. По словам Виктории Дмитришиной, мать Ирины Дмитриевой не разрешала и не знала о ситуации со съемочной группой до 18 июля.