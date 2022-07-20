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Мать погибшей девочки Лизы Ирина не будет судиться с журналистом, который опубликовал ее реакцию на смерть ребенка

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вінниця
Мама погибшей 4-летней Лизы в Виннице Ирина Дмитриева не будет судиться против фиксера Антона Кудинова, который опубликовал ее реакцию на известие о смерти дочери.

Об этом сказала супруга брата Ирины Виктория Дмитришина, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Детектор медиа".

"Иринка попросила, чтобы наша семья не вмешивалась, не разбиралась и вообще оставила в покое этого мужчину. Она не хочет этих разборок, и мы это понимаем и принимаем. Поэтому по просьбе Иры никакого иска в суд от семьи не будет", - сказала она.

Ранее Виктория Дмитришина говорила, что семья будет судиться с Антоном Кудиновым, ведь он, по ее словам, без разрешения попал в палату Ирины вместе со съемочной группой телеканала RAI News 24 и записал интервью раненой женщины.

Он показал женщине видео ее погибшего ребенка, записал реакцию и короткое интервью раненой женщины и опубликовал его в Facebook. Комиссия по журналистской этике осудила действия фиксера.

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Чиновница Винницкой областной военной администрации Татьяна Бондаренко заявила, что Антон Кудинов и журналисты итальянского телеканала не получили официального разрешения от ОВА, которое является обязательным для посещения больниц во время действия военного положения. Сам Кудинов утверждал, что интервьюировать Ирину Дмитриеву разрешил "дежурный врач", и что он якобы имел "письменное разрешение" от матери Ирины. По словам Виктории Дмитришиной, мать Ирины Дмитриевой не разрешала и не знала о ситуации со съемочной группой до 18 июля.

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Топ комментарии

  • FT FT
    Журналюге выбить зубы и записать на камеру
  • Maryna Solska e862e0af
    вилупкі довбані, їм тут що їх їб..не реаліті-шоу?!
  • VOLVO XC 70
    что нет и таки да опять лайно а говорят все про сахарную вату.. ***** никакого тормоза элементарного понимания горя шока у человека раненного травмированного с ампутацией конечности....и утратой ребенка .. и с камерой в рыло лезут.... тьфу гыдота...
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