Новости

Враг пытается выйти на трассу Дебальцево - Славянск, - Кириленко

6 72711
рф,армія
В Донецкой области российские захватчики хотят выйти на трассу Дебальцево – Славянск, но ВСУ не дают им возможности продвинуться.

Об этом во время телемарафона сообщил председатель Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко, передает Цензор.НЕТ.

"Продолжаются активные боевые действия, нам понятны планы врага, и как он хочет действовать для того, чтобы выйти на трассу Дебальцево - Славянск. Но все его попытки как на Бахмутском направлении, так и на Лиманском направлении направлены на то, чтобы завладеть Славянском с последующим выходом на город Краматорск. Те действия, которые предпринимаются, не позволяют противнику продвинуться", - сказал глава области.

Он отметил, что за сутки противник может предпринять несколько попыток на наиболее горячих направлениях – Марьинка, Красногоровка, Авдеевка, Бахмут, Северск, Славянск, Краматорск.

"Они попытки предпринимают несколько раз в сутки, но несут потери и отходят. Мы знаем, как действовать и что делать, чтобы остановить врага. Это наша основная цель на данный момент", - подчеркнул Кириленко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Путин может угрожать ядерным оружием, чтобы остановить контрнаступление ВСУ, - ISW

Читайте Цензор.НЕТ в Telegram 

Топ комментарии

  • Валентина Саюн c856325a
    Війна на роки,якщо Україна не усвідомить,що іде війна і не переведе все на оборонні рельси. Тоді Україна перейде до змін, встояли, добре,але цього мало.
  • Alex Alex 3b1a281f
    тільки побільше 200-х на раSSію може "промити мозги" руSSкій біомасі...

    всіх рашистів - путіністів на концерт кабздона в гундяївський рай!!

    ще раз повторюсь:

    раSSія це імперія Зла, країна терорист!
  • Валентин Коваль
    коли ми вже іх посунем
Смотреть все комментарии
ТОП-новости
все новости