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Украине срочно нужны ракетные комплексы ATACMS, способные поражать цели на расстоянии 250-300 километров, - Линкявичюс

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Бывший министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс заявил, что Украине нужно срочно предоставить ракетные комплексы ATACMS с дальностью стрельбы до 300 км для подлинного изменения ситуации на поле боя.

Об этом дипломат написал в Твиттере, передает Цензор.НЕТ.

"Мы видим эффективность HIMARS. Украине также срочно нужны ATACMS, способные поражать цели на расстоянии 250-300 километров. Настоящая смена игры! Время торопит", - отметил Линкявичюс.

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Топ комментарии

  • Іван Петренко 5ba9cf4a
    Лінкявічюс красавчікюс.
  • Rail Rail
    Потрібно. Дуже.
  • Ksenia VB
    Країни Балтії просто якийсь скарб
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