Украине срочно нужны ракетные комплексы ATACMS, способные поражать цели на расстоянии 250-300 километров, - Линкявичюс

Бывший министр иностранных дел Литвы Линас Линкявичюс заявил, что Украине нужно срочно предоставить ракетные комплексы ATACMS с дальностью стрельбы до 300 км для подлинного изменения ситуации на поле боя.