Российские пропагандисты хотят снять фейковый сюжет об уничтожении HIMARS. ДОКУМЕНТ

"Макет" РСЗО HIMARS должны подвезти российские военные, а полигон для съемок – предоставить Минобороны Беларуси.

Об этом говорится в запросе, который российское информационное агентство Россия сегодня направил на имя министра обороны Беларуси Виктора Хренина. Документ опубликовал в твиттере пользователь КРЫМский бандеровец, сообщает Цензор.НЕТ.

От министерства просят "посодействовать в подготовке репортажа... об уничтожении российскими войсками РСЗО американского производства HIMARS".

Сюжет пропагандисты собираются снимать сайту "Спутник".

"Согласно достигнутым договоренностям, макет пусковой установки будет поставлен российской стороной 22 июля 2022 года на военный полигон "Обуз-Лесновский" в день проведения постановочной съемки", - говорится в документе.

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