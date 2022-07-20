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Назначение руководителя САП продолжает блокироваться. Верить словам президента сложно, - Шабунин

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Назначение руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры буксует даже после заседания конкурсной комиссии.

Об этом рассказал глава правления Центра противодействия коррупции Виталий Шабунин, передает Цензор.НЕТ.

"Зеленский/Ермак и дальше блокирует назначение руководителя САП. Вчерашнее заседание комиссии ничего не изменило. Просто до вчера Банковая прикрывалась отсутствием решения комиссии. Теперь будет тем, что это решение не будут посылать генпрокурору. И это все после того, как Зеленский на всю страну заявил , что требует немедленного назначения победителя конкурса", - подчеркнул Шабунин.

Он добавил, что "после этого верить слову президента очень-очень сложно".

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"Не важно, Зеленский ли это в том обращении обманывал страну, или Ермак/Татаров сейчас обманывают президента. Это ничего не меняет... заявлениям президента верить нет смысла - они не коррелируются с действиями. Кстати, в том же обращении Зеленский приказал КМУ интенсифицировать конкурс на директора НАБУ. И после его слов там тоже ничего не изменилось", - отметил он.

Как ранее отмечал Шабунин, комиссия утвердила формальное решение о победе Клименко в конкурсе, однако назначает руководителя сам Генпрокурор или его исполняющий обязанности.

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