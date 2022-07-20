Назначение руководителя САП продолжает блокироваться. Верить словам президента сложно, - Шабунин
Об этом рассказал глава правления Центра противодействия коррупции Виталий Шабунин, передает Цензор.НЕТ.
"Зеленский/Ермак и дальше блокирует назначение руководителя САП. Вчерашнее заседание комиссии ничего не изменило. Просто до вчера Банковая прикрывалась отсутствием решения комиссии. Теперь будет тем, что это решение не будут посылать генпрокурору. И это все после того, как Зеленский на всю страну заявил , что требует немедленного назначения победителя конкурса", - подчеркнул Шабунин.
Он добавил, что "после этого верить слову президента очень-очень сложно".
"Не важно, Зеленский ли это в том обращении обманывал страну, или Ермак/Татаров сейчас обманывают президента. Это ничего не меняет... заявлениям президента верить нет смысла - они не коррелируются с действиями. Кстати, в том же обращении Зеленский приказал КМУ интенсифицировать конкурс на директора НАБУ. И после его слов там тоже ничего не изменилось", - отметил он.
Как ранее отмечал Шабунин, комиссия утвердила формальное решение о победе Клименко в конкурсе, однако назначает руководителя сам Генпрокурор или его исполняющий обязанности.