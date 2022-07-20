Лавров: Географические задачи "спецоперации" изменились из-за поставок западного оружия. Теперь это не только "ДНР" и "ЛНР"

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил об изменении "географических задач" полномасштабного вторжения войск его государства в Украину.

Теперь, по словам Лаврова, Россия собирается "освободить" Херсонскую, Запорожскую и ряд других областей, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РосСМИ.

"Когда в Стамбуле была встреча переговорщиков, там была одна география, и наша готовность принять украинское предложение опиралась на ту географию, географию конца марта 2022 года. Сейчас география другая. Это далеко не только "ДНР" и "ЛНР", это еще и Херсонская область, Запорожская область и ряд других территорий", - сказал Лавров.

Он угрожает, что если Запад поставит Киеву дальнобойное оружие, "географические задачи "спецоперации" в Украине отодвинутся еще дальше".

Также Лавров подчеркнул, что задачи "денацификации" и "демилитаризации" также остаются актуальными для армии РФ.

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