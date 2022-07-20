Мужчина в Ровно пожертвовал жизнью, чтобы освободить кассиршу обменника, которую взял в заложники полицейский
Об этом сообщает Национальная полиция Ровно в фейсбуке, передает Цензор.НЕТ.
"По предварительной информации, неизвестный пытался совершить нападение на обменник и застрелил мужчину, который помешал ему", – говорится в сообщении.
Правоохранители установили, что погибший – 42-летний житель города, который являлся "членом добровольческого формирования территориальной громады Ровно".
"Известно, что он зашел в магазин, владелицей которого является его жена, во время того, когда злоумышленник угрожал кассиру пистолетом и требовал у работницы обменника отдать денежные средства. Пытаясь прекратить его противоправные деяния и задержать, получил ранения", - пояснили в полиции.
По ее данным, медики пытались спасти потерпевшего – у него были раны головы и пулевое ранение ключицы, но он скончался.
Позже полиция отчиталась о задержании предполагаемого преступника в селе Опарипсы на автотрассе Киев – Чоп, он передвигался на внедорожнике Toyota Land Cruiser.
Задержанным оказался 27-летний полицейский из Львовской области.
Ровенская областная прокуратура сообщила об открытии уголовного производства по фактам умышленного убийства из корыстных побуждений и разбоя, совершенного в условиях военного положения.