Разоблачен коллаборант, способствовавший перевозке российской бронетехники из Крыма в Херсонскую область, - СБУ
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ.
Задокументированы действия заместителя директора Департамента строительства и развития инфраструктуры Херсонской облгосадминистрации, который перешел на сторону оккупантов и добровольно сотрудничает с врагом.
Чиновник помогал оккупантам перевозить по железной дороге российскую технику и боеприпасы с анексированного полуострова на территорию Херсонской области. Коллаборанта оккупационные власти назначили "руководителем" так называемого "государственного унитарного предприятия Херсонская железная дорога".
Находясь на должности, мужчина организовал присвоение технологического оборудования и подвижного состава местных подразделений Укрзализныци в пользу оккупационной администрации.
Уже установлено местонахождение коллаборанта, работники СБУ проводят комплексные мероприятия по привлечению его к ответственности за преступления против нашего государства.