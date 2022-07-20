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Разоблачен коллаборант, способствовавший перевозке российской бронетехники из Крыма в Херсонскую область, - СБУ

12 10232
сбу
Сотрудники Службы безопасности разоблачили предателя, который сотрудничал с оккупантами и способствовал перевозке вражеской техники из аннексированного Крыма в Херсонскую область.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СБУ.

Задокументированы действия заместителя директора Департамента строительства и развития инфраструктуры Херсонской облгосадминистрации, который перешел на сторону оккупантов и добровольно сотрудничает с врагом.

Чиновник помогал оккупантам перевозить по железной дороге российскую технику и боеприпасы с анексированного полуострова на территорию Херсонской области. Коллаборанта оккупационные власти назначили "руководителем" так называемого "государственного унитарного предприятия Херсонская железная дорога".

Находясь на должности, мужчина организовал присвоение технологического оборудования и подвижного состава местных подразделений Укрзализныци в пользу оккупационной администрации.

Уже установлено местонахождение коллаборанта, работники СБУ проводят комплексные мероприятия по привлечению его к ответственности за преступления против нашего государства.

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Топ комментарии

  • vigo
    Невже Єрмак?!
  • Voc Vox
    где байрактары *****?
  • мыкола дрон
    надо было с 14 года сажать всю эту шваль,САЖАТЬ,а не давать условные сроки,да и сейчас в условиях войны надо пересмотреть статьи УК--за предательство-ПОЖИЗНЕННО,колаборант--от 10 до 15,а все остальное от лукавого
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