Я чувствую себя менеджером президента, - Ермак
Об этом глава Офиса президента рассказал в интервью НП, передает Цензор.НЕТ.
"Что касается усиления, - эти конспирологические теории я слышу каждый день. Могу сказать, что я как чувствовал себя с первого дня менеджером президента, так и чувствую. У меня нет никаких других целей, кроме служения моей стране и работе на президента", - подчеркнул Ермак.
Также он добавил, что не чувствует, что после назначений исполняющих обязанности генерального прокурора и главы СБУ каким-то образом изменился его статус или влияние на эти процессы.
"Я продолжаю работать 24/7. Основные мои направления, кроме тех, которые были в мирные времена: наша армия должна получить все необходимое оружие. И я вижу сегодня результаты, в том числе моей работы. Это результат наших многих разговоров. Другое направление - это санкции. И также новая составляющая моей работы – это гарантии безопасности", - отметил Ермак.