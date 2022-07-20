Оккупанты уничтожили более 230 гектаров пшеницы в Херсонской области
1 2022
В результате обстрелов оккупантами полей в Бериславском и Геническом районах вспыхнули пожары, уничтожившие урожай.
Об этом сообщают на странице МВД, передает Цензор.НЕТ.
Сообщается, что оккупанты специально не допускают спасателей или местных жителей к тушению пожаров. В последние дни россияне обстреляли территорию Бериславского района.
В результате пожаров сгорели посевы пшеницы на площади более 230 гектаров. Поля вспыхнули огнем недалеко от населенных пунктов Федоровка и Малая Шестерня.
Также зафиксированы пожары на полях, где росла пшеница в Геническом районе, возле поселка Нижние Серогозы, сел Сокологорное и Рыково. Там огонь уничтожил около 10 гектаров урожая.
Кроме того, после обстрелов из артиллерии, совершивших военные России, возник пожар в лесу возле Олешков, огонь выпалил около 10 гектаров соснового леса.