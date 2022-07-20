Началась встреча в формате "Рамштайн-4"

Четвертая встреча Контактной группы по обороне Украины началась, она проходит онлайн.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Министерство обороны США в Твиттере.

Ллойд Остин – министр обороны США – уже выступил на встрече с речью.

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Как сообщалось, формат Контактной группы по обороне Украины был инициирован в апреле Соединенными Штатами. Первая встреча состоялась в немецком Рамштайне в конце апреля. Вторая встреча, известная как "Рамштайн-2", состоялась в виртуальном формате 23 мая и, по словам министра обороны Алексея Резникова, превратилась в целую коалицию государств в поддержку Украины.