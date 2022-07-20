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Началась встреча в формате "Рамштайн-4"

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остін,ллойд
Четвертая встреча Контактной группы по обороне Украины началась, она проходит онлайн.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Министерство обороны США в Твиттере.

Началась встреча в формате Рамштайн-4 01

Ллойд Остин – министр обороны США – уже выступил на встрече с речью.

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Как сообщалось, формат Контактной группы по обороне Украины был инициирован в апреле Соединенными Штатами. Первая встреча состоялась в немецком Рамштайне в конце апреля. Вторая встреча, известная как "Рамштайн-2", состоялась в виртуальном формате 23 мая и, по словам министра обороны Алексея Резникова, превратилась в целую коалицию государств в поддержку Украины.

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  • Йцу Кенг 07b0c614
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  • Вася Шевченко f77d76ba
    и о погоде! )))
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    В Энергодаре Запорожской области, недалеко от атомных блоков АЭС, прозвучали взрывы.

    https://t.me/ukrainy_kievestolitsaukrainyy/8299

    По предварительной информации, там находилась военная база оккупантов, хотя оркоСМИ уже заявляют, что «украинские ударные беспилотники атаковали Запорожскую АЭС».

    Ждем официальной информации .
  • krot_lub
    Колись ще на касетах слухав «Рамштайн», особливо люблю пісню про маму. А тепер «пісня про палаючу бавовну» теж з Рамштайна.
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