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В оккупированном Энергодаре, недалеко от АЭС, прогремел взрыв. ВИДЕО

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енергодар
20 июля в оккупированном городе, где находится Запорожская атомная электростанция, слышали взрыв. Предварительно дым виднеется неподалеку от атомных энергоблоков.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

По предварительной информации, в районе, где раздался взрыв, находилась база российских оккупантов. Горожане сообщают о поднимающемся в воздух столбе черного дыма.

Нардеп Алексей Гончаренко написал, что сообщают о детонации на месте взрыва.

"Взрыв на военной базе оккупантов в Энергодаре. Говорят, что что-то прилетело и что-то детонирует", - отметил он.

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Топ комментарии

  • Наглая Морда
    Бавовна
  • Вася Шевченко f77d76ba
    хорошо бы чтоб "прилетело".... а не орки рукожопят (не дай Боже) в самой АЭС...
    тогда б и Никополю спокойнее вздохнулось...а то задрали залпами с градов и смерчей...
  • Nov
    местные пишут, что за блоками была военная база, а теперь ее нет
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