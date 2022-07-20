Оккупант жалуется на боевые потери: "Мы сюда ехали нас было 670, сейчас уже 130", - перехват ГУР. АУДIО

В новом перехвате ГУР российский оккупант рассказывает о новом "пополнении" в войсках и невыплате обещанных повышенных зарплат.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на страницу Главного управления разведки Министерства обороны Украины.

Двое рашистов обсуждают ситуацию в подразделении. Один жалуется, что вместо обещанных 300 тысяч рублей реально платят 150.

Также рассказывает о новом "пополнении": "Пришли две бабы бухие. Говорят, мы поедем. Им говорят, кем вы будете? Они говорят поварами. Все, их записали. Гребуют всех подряд. Чтобы сказал – поеду. Мы сюда ехали, нас было 670. Сейчас 150-147, ну уж, наверное, где-то 130".

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