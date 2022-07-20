Журналисты из Португалии попали под обстрел в Николаевской области
2 9813
Под российские обстрелы попала съемочная группа общественного вещателя RTP, работающая на Николаевщине.
Как сообщает Цензер НЕТ, об этом сообщается в телеграм-канале Национального союза журналистов Украины и на сайте RTP.
"Убегали и снимали", - отмечает Андрей Коваленко из Академии украинской прессы, работающий сейчас с командой RTP.
Съемочная группа во главе с опытным португальским военкором Антонио Матеусом попала под обстрел в селе Лиманы.