Франция передала Офису Генпрокурора мобильную лабораторию ДНК для идентификации жертв войны
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на телеграм-канал Офиса Генрального прокурора.
"Французские эксперты были среди первых, кто прибыл в Украину для помощи в документировании военных преступлений, совершенных российскими военными на территории нашего государства. Мы благодарны французским коллегам за оказанную поддержку", – отметил заместитель генпрокурора Максим Якубовский.
Лаборатория ДНК, переданная французской стороной в качестве гуманитарной помощи, предназначена для оперативного решения вопроса по выявлению и идентификации жертв войны на деоккупированных территориях. Представители Национальной жандармерии Французской Республики провели обучение десяти украинских экспертов по использованию материалов и оборудования этой мобильной лаборатории ДНК.