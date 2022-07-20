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Россияне отобрали у владельцев базы отдыха и пансионаты в Геническом районе

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генічеськ
На оккупированных территориях Херсонской области российские военные отбирают у местных жителей находящуюся в частной собственности недвижимость.

Об этом сообщают на странице Херсонской ОВ, сообщает Цензор.НЕТ.

По информации от жителей Геническа, российские оккупанты посещают базы отдыха и пансионатов. В селе Геническая Горка оккупанты отобрали у владельцев заведений детский лагерь "Сокол" и пансионат "Прибой".

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Также они установили контроль над базой отдыха "Белый Лебедь" и частным пансионатом Arabatka.club. Детали не сообщаются.

Известно, что в Херсоне россияне "проверяют" гаражные кооперативы. По словам херсонцев, были случаи, когда российские военные похищали из гаражей вещи владельцев, иногда взламывают двери гаражей или срывают замки, если владелец не успел открыть сам.

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Топ комментарии

  • Белла Богун
    Що можна чекати від мародерів? Красти у них закладено на генетичному рівні (зайва хромосома дуркує)
  • stavr
    кацапи то генетичні вбивці брехуни і мародери
    їх виродкове плем"я потрібно викорчувати на корню
  • stavr
    можливо він гундяя цитує ?)
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