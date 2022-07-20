Двое комбайнеров подорвались на мине в Запорожской области
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В селе Новопавловка в Запорожской области комбайн наехал на противотанковую мину, в результате чего двое были госпитализированы.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в Запорожской области.
"В с. Новопавловка Пологовского района в результате наезда комбайна на противотанковую мину произошло возгорание на площади около 50 кв.м. Водитель комбайна вместе с помощником госпитализированы в медицинское учреждение", - говорится в сообщении.