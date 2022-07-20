Наклейки с флагом Украины по всему городу появляются в Мариуполе
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Во временно оккупированном российскими военными Мариуполе нарастает сопротивление местных жителей: распространяются листовки и появляются наклейки с флагом по всему городу.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом в телеграм-канале сообщил советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко.
"Мариуполь. Сопротивление нарастает каждый день. Флаг. Листовки. А сегодня уже наклейки флага Украины по всему городу. Наши партизаны напоминают, что Мариуполь – был, есть и будет Украиной. Чтобы никто не сомневался. Отдельно передают горячий привет оккупантам и советуют им оглядываться. Потому что Немизида бодрствует. И возмездие – рядом. Слава Украине", – написал Андрющенко.
Также он обнародовал видео из Мариуполя.