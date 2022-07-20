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Более 30 стран оказали военную поддержку Украине и продолжат это делать, - Остин

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По результатам трех предыдущих встреч Контактной группы по обороне Украины (в формате "Рамштайн"), вооружение и технику Украине поставляют более 30 стран, кроме того постоянно выдвигаются новые инициативы.

Об этом заявил министр обороны США Ллойд Остин во время открытия встречи "Рамштайн-4" в виртуальном формате, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Месяц назад эта группа собралась в Брюсселе для встречи в персональном формате, чтобы подтвердить нашу приверженность защите Украины, и мы услышали от многих стран объявления новых инициатив. Сейчас более 30 стран оказали военную поддержку Украине", - заявил глава Пентагона.

Он подчеркнул, что эти совместные усилия уже привели к изменению ситуации на местах. Они продолжатся и дальше. В этой связи Остин напомнил, что только Соединенные Штаты с момента встречи в Брюсселе выделили Украине более 2,6 миллиарда долларов оборонной помощи, которая включает, в том числе, 12 систем HIMARS, которые "существенно усилили" огневую мощность ВСУ.

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"Мы продолжим обеспечивать исторический уровень поддержки, чтобы Украина могла защитить себя", – подчеркнул Остин.

Он подтвердил, что администрация США объявит на этой неделе о выделении Украине нового пакета оборонной помощи и отметил, что другие страны также активно присоединяются к этому.

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Топ комментарии

  • Александр Чуднивец f1b95bc0
    Всім хто підтримує Україну у важкі часи-черговий респект...
  • Йцу Кенг 07b0c614
    Алеша Ступин
  • Чайка Київ
    Нормальна статистика, з огляду на те, що влада, напередодні війни не дякувала за стволи, а звинувачувала в нагнітанні істерики.
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