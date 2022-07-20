Враг пытается создать условия для установления контроля над Бахмутом и территорией Углегорской ТЭС, - Генштаб ВСУ
Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
"Слава Украине! Идут 147 сутки героического противостояния Украинской нации российскому военному вторжению.
На Волынском, Полесском и Северском направлениях существенных изменений в деятельности противника не отмечается. Враг совершил обстрелы из ствольной и реактивной артиллерии в районах населенных пунктов Николаевка, Волфин, Павловка и Уланово Сумской области.
На Харьковском направлении зафиксированы обстрелы вблизи Старого Салтова, Петровки, Русских Тишков, Печенегов, Циркунов, Питомника, Дементиевки и Коробочкиного. Противник нанес авиаудары неподалеку от Мосьпаново и Ртищевки. Безуспешно пытался продвинуться в направлении поселка Питомник.
На Славянском направлении враг производил огненное поражение из танков, ствольной и реактивной артиллерии в районах населенных пунктов Долина, Богородичное, Константиновка, Гусаровка, Большая Камышеваха, Покровское и других. Украинские воины снова успешно отразили штурмовые действия врага в районе Богородичного.
В Краматорском направлении враг обстреливал из артиллерии районы Краматорска, Серебрянки, Верхнекаменского и Ивано-Дарьевки. Нанес ракетно-авиационные удары вблизи Краматорска и Славянска. Штурмовые действия в районах Григоровки и Спорного закончились для врага потерями и отступлением.
В Бахмутском направлении боевыми действиями враг пытается создать благоприятные условия для установления контроля над городом Бахмут и территорией Углегорской ТЭС. Совершал обстрелы в районах населенных пунктов Берестово, Веселое, Яковлевка, Соледар, Бахмутское, Веселая Долина, Кодема, Майорск, Нью-Йорк и других. Нанес авиационные удары по Покровскому. Ведет штурмовые действия в районе Берестового и на подступах к Углегорской ТЭС, боевые действия продолжаются.
В Авдеевском, Новопавловском и Запорожском направлениях противник продолжает систематические обстрелы гражданской и военной инфраструктуры в районах населенных пунктов Новобахмутовка, Авдеевка, Невельское, Красногоровка, Владимировка, Павловка, Пречистовка, Большая Новоселка, Зеленое Поле, Новоукраинка, Ольговское, Малиновка, Гуляйполе, Преображенка, Железнодорожное, Каменское. Авиаудары зафиксированы возле Авдеевки, Каменского и Новоандреевки. Очередную разведку боем в районе Новоселовки Второй оккупанты снова провалили, понесли потери и отошли. Такое же участие во вражеских подразделениях, наступавших в направлении Никольского и Новомихайловки.
На Южнобугском направлении основные усилия противник сосредотачивает на недопущении продвижения наших войск в глубь временно занятой им территории. Ведение интенсивной разведки БПЛА. Вел систематические обстрелы гражданской и военной инфраструктуры в районах населенных пунктов Осокоровка, Ольгино, Ивановка, Большое Артаково, Лозовое, Широкое, Апрельское, Любомировка, Березнеговатое, Котлярево, Степная Долина, Новая Заря, Лупарево и ряд других. Нанес ракетно-авиационные удары возле Мураховки и Новогригоровки.
Украинские защитники наносят врагу потери на всех направлениях, где продолжаются активные боевые действия. Успешно продолжает боевую работу наша артиллерия. Верим в Вооруженные Силы Украины! Вместе победим!", - говорится в информации Генштаба ВСУ.