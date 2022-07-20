Враг пытается создать условия для установления контроля над Бахмутом и территорией Углегорской ТЭС, - Генштаб ВСУ

Оперативная информация Генерального Штаба Вооруженных Сил Украины по поводу российского вторжения по состоянию на 18.00 20.07.2022.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

"Слава Украине! Идут 147 сутки героического противостояния Украинской нации российскому военному вторжению.

На Волынском, Полесском и Северском направлениях существенных изменений в деятельности противника не отмечается. Враг совершил обстрелы из ствольной и реактивной артиллерии в районах населенных пунктов Николаевка, Волфин, Павловка и Уланово Сумской области.

На Харьковском направлении зафиксированы обстрелы вблизи Старого Салтова, Петровки, Русских Тишков, Печенегов, Циркунов, Питомника, Дементиевки и Коробочкиного. Противник нанес авиаудары неподалеку от Мосьпаново и Ртищевки. Безуспешно пытался продвинуться в направлении поселка Питомник.

На Славянском направлении враг производил огненное поражение из танков, ствольной и реактивной артиллерии в районах населенных пунктов Долина, Богородичное, Константиновка, Гусаровка, Большая Камышеваха, Покровское и других. Украинские воины снова успешно отразили штурмовые действия врага в районе Богородичного.

В Краматорском направлении враг обстреливал из артиллерии районы Краматорска, Серебрянки, Верхнекаменского и Ивано-Дарьевки. Нанес ракетно-авиационные удары вблизи Краматорска и Славянска. Штурмовые действия в районах Григоровки и Спорного закончились для врага потерями и отступлением.

В Бахмутском направлении боевыми действиями враг пытается создать благоприятные условия для установления контроля над городом Бахмут и территорией Углегорской ТЭС. Совершал обстрелы в районах населенных пунктов Берестово, Веселое, Яковлевка, Соледар, Бахмутское, Веселая Долина, Кодема, Майорск, Нью-Йорк и других. Нанес авиационные удары по Покровскому. Ведет штурмовые действия в районе Берестового и на подступах к Углегорской ТЭС, боевые действия продолжаются.

В Авдеевском, Новопавловском и Запорожском направлениях противник продолжает систематические обстрелы гражданской и военной инфраструктуры в районах населенных пунктов Новобахмутовка, Авдеевка, Невельское, Красногоровка, Владимировка, Павловка, Пречистовка, Большая Новоселка, Зеленое Поле, Новоукраинка, Ольговское, Малиновка, Гуляйполе, Преображенка, Железнодорожное, Каменское. Авиаудары зафиксированы возле Авдеевки, Каменского и Новоандреевки. Очередную разведку боем в районе Новоселовки Второй оккупанты снова провалили, понесли потери и отошли. Такое же участие во вражеских подразделениях, наступавших в направлении Никольского и Новомихайловки.

На Южнобугском направлении основные усилия противник сосредотачивает на недопущении продвижения наших войск в глубь временно занятой им территории. Ведение интенсивной разведки БПЛА. Вел систематические обстрелы гражданской и военной инфраструктуры в районах населенных пунктов Осокоровка, Ольгино, Ивановка, Большое Артаково, Лозовое, Широкое, Апрельское, Любомировка, Березнеговатое, Котлярево, Степная Долина, Новая Заря, Лупарево и ряд других. Нанес ракетно-авиационные удары возле Мураховки и Новогригоровки.

Украинские защитники наносят врагу потери на всех направлениях, где продолжаются активные боевые действия. Успешно продолжает боевую работу наша артиллерия. Верим в Вооруженные Силы Украины! Вместе победим!", - говорится в информации Генштаба ВСУ.