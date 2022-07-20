Новости

Кулеба о захватнических признаниях Лаврова: Россияне хотят крови, а не переговоров

9 28228
кулеба
Признание министра иностранных дел России Сергея Лаврова в мечтах захватить больше украинской земли доказывают, что РФ отвергает дипломатию и сосредоточена на войне и терроре.

Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в Твиттере, передает Цензор.НЕТ.

"Признание министра иностранных дел РФ в мечтах захватить больше украинской земли доказывают: Россия отвергает дипломатию и сосредоточена на войне и терроре. Россияне хотят крови, а не переговоров. Призываю всех партнеров усилить санкции против РФ и ускорить поставки оружия Украине", - написал министр иностранных дел Украины.

Читайте: Лавров: Географические задачи "спецоперации" изменились из-за поставок западного оружия. Теперь это не только "ДНР" и "ЛНР"

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что географические задачи "спецоперации" изменились из-за поставок западного оружия. Теперь это не только "ДНР" и "ЛНР".

Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews 

Топ комментарии

  • Вася Шевченко f77d76ba
    и о погоде
    ///
    Дед потихоньку отходит в ад... ***** в Иране часто становилось плохо, - пишут СМИ.

    Во время визита в Иран хозяину Кремля потребовалось четыре раза "отдохнуть" в присутствии медицинского работника.

    О том, что Путину вероятно нездоровилось, сообщил Телеграм-канал Generall SVR.

    "Если целью визита Путина в Иран было показать, как он неуверенно ходит, вернее, ковыляет, неестественно прижимая руку к телу, как на его физиономии, несмотря на обильный слой грима, проступают темные пятна, как ему за время визита четыре раза требовалось "отдохнуть" в присутствии медработника, и вообще, продемонстрировать, как он болен и слаб, то визит в этом плане удался на 100%", - говорится в сообщении.

    Журналисты также добавили, что, по мнению многих в окружении президента россии, путину стоило бы отказаться от зарубежных поездок и "сидеть дома и не позориться"
  • Oleksandr Pohribnyi
    Бідний Кулєба, тільки почав здогадуватися чого прагнуть рашисти!
    Ну й кмітливих же людей понапризначав зеленський зі своє зграєю слуг!
  • Alex Smith bb5fe51c
    Зебилы,с кем переговоры ,с убийцами и насильниками Бучи,Ирненя,Гостомеля ,Мариуполя? По крымскому мосту ******* никак,главное зерно продавать ?
Смотреть все комментарии
ТОП-новости
все новости