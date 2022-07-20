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К офлайн-обучению готовы только 23% образовательных учреждений, – ГСЧС

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укриття
Основную часть участников образовательного процесса планируется защищать в простейших укрытиях.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом на селекторном совещании с участием премьера Дениса Шмыгаля заявил глава ГСЧС Сергей Крук, сообщает пресс-служба МВД.

По словам Крука, только у 11% учебных заведений есть собственные сооружения гражданской защиты.

"По состоянию на сегодняшний день только 11% учебных заведений имеют собственные защитные сооружения гражданской защиты. Следовательно, основную часть участников образовательного процесса планируется защищать в простейших укрытиях. Учитывая реалии, к началу офлайн-обучения сегодня готовы лишь 23% образовательных учреждений страны", - отметил Сергей Крук.

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Топ комментарии

  • Марина Кравець
    капець..а ковідні уроки у запису нє??? чи у повторі показувати віра забороняє?? необхідні нові відосики? за час карантину шкільна програма суттєво змінилась??

    чи справа у тому, що під дерибан нові надходження необхідні??? повним зебілом треба бути під час бойових дій відбудовувати те, що будь якої миті бути розвалено..
  • ​‌‍‎‏ ​‌‍‎‏ 26c97767
    Простейшее укрытие - это подвал под зданием учебного заведения? А если вдруг ракета попадёт по этому зданию и весь подвал будет под завалами? Детей совсем не жалко?
  • Sergey Stolyarenko
    Всі прекрасно знають - жоден заклад не готовий! Немає там ніяких готових відсотків! Їх "НУЛЬ"!
    Підвал під школою - це не бункер від ракетних ударів! Від арти ще так витримає, але точно не від ракет!
    Одного не розумію - навіщо весь цей цирк влаштували?!
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