Боевые действия в Украине находятся на решающей стадии. Россия думает, что может продержаться дольше нас, но это очередной просчет, - Остин

Боевые действия в Украине находятся на решающей стадии, и Запад продолжит искать новые способы предоставления долгосрочной военной помощи Киеву.

Об этом заявил министр обороны США Ллойд Остин во время виртуальной встречи Контактной группы по обороне Украины, координирующей предоставление помощи Украине в оборонной сфере после вторжения России, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспільне.

"Речь идет о решающем этапе конфликта. Поэтому наша коллективная поддержка Украины имеет жизненную важность, должна быть безотлагательной", — отметил чиновник.

По его словам, США не откажутся от поддержки Украины.

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"Россия думает, что может продержаться дольше Украины, продержаться дольше нас. Но это лишь очередной из ряда просчетов России. Мы единственные в нашей поддержке, мы твердо привержены своим обязательствам и будем на высоте", - подчеркнул министр.

Ллойд Остин также заявил, что президент РФ Владимир Путин переоценил военную мощь России и в то же время недооценил украинцев. Руководитель Минобороны США заявил, что помощь Украине будет организована таким образом, чтобы Киев обладал технологиями, боеприпасами и огневой мощью для самообороны.