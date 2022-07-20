США и союзники предоставляют Украине более 20 HIMARS, - Пентагон

США вместе с союзниками выделяют Украине всего более 20 реактивных систем залпового огня HIMARS.

Об этом говорится в заявлении, озвученном на пресс-конференции министра обороны США Ллойда Остина и председателя объединенного комитета начальников штабов генерала Марка Милли после их встречи с контактной группой по вопросам обороны Украины, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспільне.

При этом 12 этих систем уже передано в пользование Украине, отметили в Пентагоне.

Читайте на "Цензор.НЕТ": США передадут Украине еще четыре HIMARS

Ранее Ллойд Остин подтвердил, что в ближайшее время США предоставят Украине еще четыре ракетных системы залпового огня HIMARS, которые войдут в новый пакет военной помощи.