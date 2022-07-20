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Международный уголовный суд планирует предъявить РФ первые обвинения в военных преступлениях: ведутся переговоры о передаче в Гаагу пленного российского чиновника, - Bloomberg

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суд,кримінальний
Первые обвинения могут быть предъявлены до конца 2022 или в начале 2023-го.

Об этом пишет Bloomberg, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспільне.

"Окончательная дата еще не определена, и процесс может затянуться, поскольку для подготовки дела нужно время", — пишет издание.

Суд уже имеет обоснованные подозрения в отношении российских войск, подпадающих под юрисдикцию суда.

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Также авторы Bloomberg пишут, что МУС и Украина ведут переговоры о передаче в Гаагу по меньшей мере одного пленного российского чиновника, который может свидетельствовать в теории против российских военных чиновников.

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Топ комментарии

  • Йцу Кенг 07b0c614
  • Анатолій Бойко 57d63d88
    Гарне фото манекена . Тіло окремо , голова окремо . Як живий
  • Claudia Smith
    ну що ж, ще якихось 8-10 років і ми доживемо до суду в Гаазі і може навіть і до вироку путлерівцям.
    а може й не доживемо.
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