Международный уголовный суд планирует предъявить РФ первые обвинения в военных преступлениях: ведутся переговоры о передаче в Гаагу пленного российского чиновника, - Bloomberg
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Первые обвинения могут быть предъявлены до конца 2022 или в начале 2023-го.
Об этом пишет Bloomberg, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспільне.
"Окончательная дата еще не определена, и процесс может затянуться, поскольку для подготовки дела нужно время", — пишет издание.
Суд уже имеет обоснованные подозрения в отношении российских войск, подпадающих под юрисдикцию суда.
Также авторы Bloomberg пишут, что МУС и Украина ведут переговоры о передаче в Гаагу по меньшей мере одного пленного российского чиновника, который может свидетельствовать в теории против российских военных чиновников.