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Экспорт украинского зерна будет происходить через три порта, - Умеров

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Экспорт зерна с территории Украины будет проходить через три порта - "Одесса", "Южный" и "Черноморск".

Об этом сообщил Суспільному народный депутат, член украинской делегации на переговорах с Россией Рустем Умеров, передает Цензор.НЕТ.

"Экспорт будет проходить через три порта: "Одесса", "Южный" и "Черноморск", но в будущем, надеемся, можем и расширить их. Все рекомендации морских сил, вооруженных сил должны быть соблюдены. Есть безопасные коридоры, маршруты, которые мы разработали совместно с военными, и по этим маршрутам будут проходить все гражданские суда. Мы будем продавать зерно всем. И все суда, которые свободно могут придерживаться этих рекомендаций, могут заходить к нам", - рассказал Умеров.

Он добавил, что соблюдение правил безопасности будет контролировать мониторинговая группа под эгидой ООН, которая будет находиться в Стамбуле.

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"Никаких российских судов в наших акваториях не должно быть. Мы не доверяем им. Даже если они подпишут соглашение с ООН. Это страна-агрессор, и пока они не отойдут к своим границам, им доверять нельзя. Но по этим коридорам мы разработали механизм, где никакого контроля этих судов в море не будет. Будет только мониторинговая группа работать со своим мандатом, и они будут проверять, чтобы в этих судах не было вооружения", — отметил нардеп.

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Топ комментарии

  • Liya d21d54a3
    Якось зовсім не переконливо. Ось, Жданов переконливо розповів, що і як.
    "І всі судна, які вільно можуть дотримуватися цих рекомендацій, можуть заходити до нас", - розповів Умеров."
    Цих рекомендацій - це яких? Може треба озвучити офіційно?
    Бо неофіційно шириться таке
    "Кремль поставил условия вывоза зерна из Украины морем.
    1. Доступ рф к погрузкам зерна т.е. в порты Одессы
    2. Полное прекращение огня Украины по Херсонской обл.
    Я скажу: тот, кто в подпишет это должен быть арестован!"
  • Олег Іванів 00188d35
    Вірити русні, себе не поважати. Потоплять кораблі з зерном і скажуть, що на українських мінах підірвались, чи українські ракети влучили.
  • Вася Быколог
    Не все так просто. В обмін на не обстріл Одеси та портів орда потребує від ЗСУ відповідного припинення вогню на інших територіях які вони вже захопили.
    Що московії і потрібно. Так не буде - одностороннє припинення вогню ордою.
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