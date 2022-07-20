"Рамштайн-4" был очень продуктивным в плане новых инициатив, - Остин

Встреча Контактной группы по вопросам обороны Украины, так называемый "Рамштайн-4", была очень продуктивной, поскольку многие страны выступили с новыми инициативами по усилению возможностей ВСУ.

Об этом заявил на итоговой пресс-конференции в Пентагоне министр обороны США Ллойд Остин, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Мы понимаем неотложность и прилагаем все усилия, чтобы сохранить и усилить импульс помощи. И это включало много новых заявлений, сделанных сегодня утром", - отметил глава оборонного ведомства США.

Он уточнил, что во встрече приняли участие министры обороны и начальники штабов почти из 50 стран.

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"Мы видим, как страны со всего мира продолжают наращивать поставки (в Украину – ред.) крайне необходимых систем и боеприпасов. И это были действительно вдохновляющие усилия", - подчеркнул Остин.

По его словам, кроме передачи вооружений некоторые союзники и партнеры обеспечивают обучение и тренировку украинских военных для работы с ними. Некоторые страны восстанавливают украинскую технику, а кто поставляет запчасти и другие боевые средства.

"Я уверен, что эти усилия будут расти", - подчеркнул Остин.

Он поблагодарил министра обороны Украины Алексея Резникова, который проинформировал участников встречи о развитии ситуации на фронте и насущных потребностях ВСУ.

"Всех участников Контактной группы вдохновило мужество украинского народа, а также умение украинских военных", - отметил министр обороны США.