В ОП подумывают забрать гражданство у Коломойского, Корбана и Рабиновича, - СМИ

Президент Украины Владимир Зеленский может подписать указы о лишении гражданства нескольких влиятельных политиков.

Об этом сообщили собеседники УП в правоохранительных органах, ОП и партии "Слуга народа", передает Цензор.НЕТ.

Украинского гражданства, в частности, могут лишить украинского бизнесмена Игоря Коломойского, сопредседателя запрещенной в марте 2022 года пророссийской партии ОПЗЖ Вадима Рабиновича, нынешнего главу территориальной обороны Днепропетровской области Геннадия Корбана.

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Издание не смогло добиться официального подтверждения информации, что указы о лишении гражданства этих лиц уже подписаны. Мы обратились ко всем за комментарием.