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В ОП подумывают забрать гражданство у Коломойского, Корбана и Рабиновича, - СМИ

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коломойський
Президент Украины Владимир Зеленский может подписать указы о лишении гражданства нескольких влиятельных политиков.

Об этом сообщили собеседники УП в правоохранительных органах, ОП и партии "Слуга народа", передает Цензор.НЕТ.

Украинского гражданства, в частности, могут лишить украинского бизнесмена Игоря Коломойского, сопредседателя запрещенной в марте 2022 года пророссийской партии ОПЗЖ Вадима Рабиновича, нынешнего главу территориальной обороны Днепропетровской области Геннадия Корбана.

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Издание не смогло добиться официального подтверждения информации, что указы о лишении гражданства этих лиц уже подписаны. Мы обратились ко всем за комментарием.

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Топ комментарии

  • Right Right 2d264255
    + треба забрати українське громадянство у двух кацапів з кварталу
  • q4ma
    Ай-вей! Бубочка наступить собі на фаберже? Чомусь, не вірю!
  • Йцу Кенг 07b0c614
    блт...., шо это было? это какой-то новый анекдот от ОП-ы?
    а после какой фамилии нужно начинать смеяться?
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