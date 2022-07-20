РСЗО HIMARS, передаваемые Украине, способны вести огонь на расстояние до 80 км, - Пентагон

Поставляемые США в Украину реактивные системы залпового огня HIMARS могут вести огонь на расстояние до 80 км.

Об этом заявил в среду на пресс-конференции шеф Пентагона Ллойд Остин, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Дальность боя HIMARS составляет примерно 80 км, и это достаточно хороший показатель", - сказал министр в ответ на просьбу журналиста уточнить дистанцию, на которую могут стрелять эти РСЗО.

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