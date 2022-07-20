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РСЗО HIMARS, передаваемые Украине, способны вести огонь на расстояние до 80 км, - Пентагон

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Поставляемые США в Украину реактивные системы залпового огня HIMARS могут вести огонь на расстояние до 80 км.

Об этом заявил в среду на пресс-конференции шеф Пентагона Ллойд Остин, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Дальность боя HIMARS составляет примерно 80 км, и это достаточно хороший показатель", - сказал министр в ответ на просьбу журналиста уточнить дистанцию, на которую могут стрелять эти РСЗО.

Читайте: США и союзники предоставляют Украине более 20 HIMARS, - Пентагон

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Топ комментарии

  • GoodWin
    ну правду уже никто не скажет. кто его знает как на самом деле, если что "это не мы"
  • Fish Man
    Давайте завантажуйте вже на 300 км.
  • Fish Man
    А не треба на лінії фронту розташовувати Хаймерси. Можна із глубокого тилу валити по оркам. До речі, а Крим?
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