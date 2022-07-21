Гайдай - Безуглой: Какого черта ты говоришь, что что-то не подготовлено, если ты находишься в комитете, который как раз контролирует оборону? Почему ты не подготовила?

Глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай ответил на замечания нардепа "Слуги народа" Марьяны Безуглой якобы о неподготовленности Луганщины к обороне.

Об этом Гайдай рассказал в интервью Громадському, передает Цензор.НЕТ.

Отвечая на вопрос, отреагировали ли в Офисе Президента на обращение Безуглой об увольнении Гайдая с должности председателя Луганской ОВА, он отметил: "Для меня непонятно, что это лицо совершает на линии фронта или в зоне боевых действий, кто она такая, какие она имеет полномочия .Она вообще не в своем уме, потому что предлагала, например, мне депортировать 15 тысяч человек под обстрелами. Депортировать из города. Просто силой сажать их в грузовики и вывозить....Этот человек постоянно лез в какие-то карты, постоянно пытался руководить военными. Она кто - главнокомандующий? Я не понимаю, кто она и почему она берет на себя полномочия депортировать местных жителей из Луганщины?"

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"Если бы мне предложили написать заявление, вы представляете, с каким удовольствием я бы это сделал (смеется. — Ред.)? Быть руководителем Луганской области на сегодняшний день — это огромная ответственность. К сожалению, появляются такие идиоты как Безуглая", - добавил. он.

"Все эти 4,5 месяца мы постоянно помогали гражданским, военным. Нет ни одной бригады, которая не получила бы помощи от меня лично или от Луганской областной администрации. Кого мы только не подключали: волонтеров, моих друзей, меня, мою семью, областную администрацию, госбюджет, международных партнеров нет разницы. Нам главное, чтобы все работало. И за три месяца приезжает какая-то неразумная личность, постоянно кричащая, что "все пропало" и ничего не подготовлено к обороне. Так у меня к ней вопрос. Она в каком комитете (Верховной Рады. – Ред.)? Обороны? Тогда вопрос к ней лично и конкретно: скажи мне, пожалуйста, госпожа народный неадекват, какого черта ты говоришь о том, что что-то не подготовлено, если ты находишься в комитете, который как раз контролирует оборону? Почему ты не подготовила? Мы, областная администрация, не готовим оборону, мы помогаем ее готовить. Я не знаю, где рыть окопы, я не знаю, какие планы у военных. Военные должны прийти ко мне и сказать: "Сергей Владимирович, нам в этом месте нужно вырыть роты, тут вырыть вопы, тут вырыть окопы". И мы пойдем им навстречу, но не самостоятельно. Я что-то там понарою, мне скажут: "Владимирович, ты что, похож на Безуглую? Нам здесь ничего не нужно, нам нужно на 2 км вперед", - подчеркнул Гайдай.

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"Боже мой, ну я не могу комментировать идиотку. Она, наверное, больной человек вообще. ... Я не буду, как Безуглая. Она приехала в полицейский участок, с кем-то переписывалась, несколько звонков сделала, потом этот полицейский участок накрыло полностью артиллерией. Его разрушило. Слава Богу, что все живы, только она сбежала за день до того.То, что я был на месте, знают все. Даже если бы я был где-то в Канаде, к примеру (но я там не был), однако в это время все бы работало благодаря тому, что я бы правильно координировал, это была бы нормальная работа?" – констатировал председатель ОВА.

Ранее "слуга народа" Безуглая обвинила главу Луганской ОВА Гайдая в плохой подготовке к обороне области.