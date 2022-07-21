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Война в Украине, скорее всего, останется затяжным конфликтом, - Милли

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марк,міллі
Скорее всего, война России против Украины не завершится в ближайшее время и в будущем перейдет в затяжную форму.

Об этом во время совместной пресс-конференции с министром обороны США Ллойдом Остином заявил председатель Комитета начальников штабов Вооруженных сил США генерал Марк Милли, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспільне.

"Сегодня уже 147-й день со дня российского вторжения в Украину, незаконного и неспровоцированного, крупномасштабного - сильного против слабого. Эта борьба, скорее всего, останется затяжным конфликтом", - отметил генерал.

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Ранее Ллойд Остин заявил, что боевые действия в Украине находятся на решающей стадии, и Запад продолжит искать новые способы предоставления долгосрочной военной помощи Киеву.

"Речь идет о решающем этапе конфликта. Поэтому наша коллективная поддержка Украины имеет жизненную важность, должна быть безотлагательной", - отметил чиновник.

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Топ комментарии

  • Женя-Женя
    если давать оружие по капле в день - то да.
    Делаем выводы и не тупим, Милли
  • Олександр Дніпро
    " Цей Вибір 2019р. ми будемо
    вихаркувати кров'ю не один рік "

    (с) Тарас Чорновіл
  • Харьков Сумской
    Тодi будемо Хаймерсами денацiфiковувати та демiлiтарiзовувати рашистiв тривалий час. Якщо 4 одиницi техники зупинили ворога на всiх небезпечних напрямках, то 20 одиниць створять ïм жахливе пекло. Нехай продовжують воювати за лозунгом: "баби нарожають". В них був вибiр, а в Украïни нема.
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