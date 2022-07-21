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Потери РФ на войне – более 15 тыс. убитых и 45 тыс. раненых, - ЦРУ

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ворог,кацап,русня,орк
По оценкам Центрального разведывательного управления США, российские потери в Украине к настоящему моменту превысили 15 тысяч убитых и, возможно, 45 тысяч раненых.

Об этом заявил директор ЦРУ Уильям Бернс, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Reuters.

"По последним оценкам разведки США, около 15 тысяч российских военнослужащих убиты и, возможно, в три раза больше ранены. Таким образом, потери достаточно значительны", - заявил Бернс на форуме по безопасности в Аспене.

Он также отметил, что ВСУ также несут значительные потери, но в меньшем количестве, чем оккупанты.

Бернс добавил, что ЦРУ делится с Украиной значительным количеством разведданных и украинцы "эффективно используют" эти данные.

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По данным Генерального штаба ВСУ, россияне потеряли убитыми 38 750 человек.

Топ комментарии

  • Вячеслав Crane
    Некоректно подано матеріал
    Бернс мав на увазі втрати орків лише на Донбасі
    https://zn.ua/ukr/UKRAINE/direktor-tsru-neznachne-prosuvannja-na-donbasi-koshtuvalo-rosiji-15-tis-vijskovikh-vbitimi-i-45-tis-poranenimi.html
  • Alex Tom
    На сьогодні на рашці виплачено гробові за більш ніш 17 тисяч дохлих орків, зрозуміло, далеко не всі отримали і отримають ці гроші. Крім того, дохлі лугандонці, вагнеровці і цивільні працівники(водії, залізничники, вантажники і інші), ідуть по інших статтях, компенсацію за них мо рф не платить. А лугандонці задвохсотили, скоріше за все, більше від московитів.
  • Герхард
    Агов!!!

    Може Цензор не буде переймати практику перекладу тільки заголовків і навчиться цитувати джерело повністю?

    A local resident looks out through a broken window in his flat in a residential building damaged by a Russian military strike, amid Russia's invasion on Ukraine, in Kramatorsk, in Donetsk region, Ukraine July 19, 2022. REUTERS/Gleb Garanich
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