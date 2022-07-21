Потери РФ на войне – более 15 тыс. убитых и 45 тыс. раненых, - ЦРУ

По оценкам Центрального разведывательного управления США, российские потери в Украине к настоящему моменту превысили 15 тысяч убитых и, возможно, 45 тысяч раненых.

Об этом заявил директор ЦРУ Уильям Бернс, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Reuters.

"По последним оценкам разведки США, около 15 тысяч российских военнослужащих убиты и, возможно, в три раза больше ранены. Таким образом, потери достаточно значительны", - заявил Бернс на форуме по безопасности в Аспене.

Он также отметил, что ВСУ также несут значительные потери, но в меньшем количестве, чем оккупанты.

Бернс добавил, что ЦРУ делится с Украиной значительным количеством разведданных и украинцы "эффективно используют" эти данные.

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По данным Генерального штаба ВСУ, россияне потеряли убитыми 38 750 человек.