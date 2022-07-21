Наступление на Донбассе может завершиться оккупацией Славянска или Бахмута, - ISW. КАРТА

Наступление россиян в Донецкой области может обеспечить ограниченное продвижение на Донбассе северо-восточнее шоссе E40 и закончится в ближайшие несколько недель оккупацией Славянска или Бахмута.

Об этом говорится в американском Институте изучения войны (ISW), сообщает Цензор.НЕТ.

По данным ISW, последние несколько недель войска РФ не добились значительных успехов в направлении Славянска, и продолжают снижать свою наступательную боевую мощь в локальных боях за небольшие и относительно неважные населенные пункты по всей Донецкой области. В частности, российские войска пытались взять Северск после захвата Лисичанска, но по состоянию на 20 июля до сих пор не достигли города.

Также отмечается, что российские оккупанты не смогли начать прямые атаки на Бахмут и в значительной степени погрязли в боях за небольшие поселения к востоку и югу от него.

Усилия по наступлению на Славянск прекратились, и в течение нескольких недель не было достигнуто никаких значительных успехов.

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"Восстановление активного наступления оккупантов после короткой оперативной паузы еще не привело к значительному продвижению вперед, хотя возможно, что восстановление сил может принести ограниченные успехи в ближайшие дни. Российские войска сейчас с трудом передвигаются по относительно малонаселенной и открытой местности", - подчеркнули в ISW.

Как прогнозирует ISW, российские войска столкнутся с местностью, которая будет гораздо более благоприятной для украинских защитников, чем ближе они продвинутся к E40 вокруг Славянска и Бахмута.

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Это объясняется плотностью населения и застроенностью этих территорий. Поэтому нынешнее российское наступление на Донбассе, вероятнее всего, достигнет кульминации где-то вдоль E40 в ближайшие недели.