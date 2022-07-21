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США хотят, чтобы "Северный поток" возобновил работу, - Госдеп

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Соединенные Штаты поддерживают возобновление Россией поставок газа по "Северному потоку", поскольку считают, что это гарантирует энергетическую безопасность Европы.

Об этом пресс-секретарь Госдепартамента США Нэд Прайс заявил на брифинге, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

По словам Прайса, возобновление поставок газа позволит Германии и другим странам ЕС заполнить резервы на краткосрочную перспективу до того момента, пока Европе не удастся снизить энергозависимость от России.

Представитель Госдепа также подчеркнул, что Вашингтон с одобрением отнесся к решению Канады вернуть турбину "Северного потока" после ремонта обратно в Германию. Ее отправили на место базирования 18 июля.

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Напомним, президент РФ Владимир Путин заявил, что пропускная способность газопровода "Северный поток-1" может быть дополнительно понижена в два раза.

Топ комментарии

  • Julia legolas1
    Так, знаю. А що робити, якщо Европа не хотiла злазити з нафто-газовоi голки? Вони й Крим через це злили й Грузiю й Сирiю . Тепер прижало. Дякуемо панi Меркель й iншим дружкам Путiна в Европi.
  • Rail Rail
    Для Європи, це позитивно. І не на пряму для України тоже. Підприємства ВПК Європи мусять працювати, для забезпечення військовим обладнанням України.
  • Василий СПРУТ
    ***** опять шантажирует ЕС вонючим газом .... И все ведутся на этого старого петуха
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